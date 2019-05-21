Abdürrahim Albayrak taca çıktı!

Galatasaray'ın şampiyonluğu sonrası büyük sevinç yaşayan Abdürrahim Albayrak'ın coşkusu sekteye uğradı! Albayrak'ın TRTSPOR yayınında kulüplerin borçlarının yapılandırmasıyla ilgili yaptığı yorumlar, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yalanlandı.

Bakanlığın Basın Müşaviri Mehmet Ali Berber, Galatasaray başkan yardımcısı Abdurrahim Albayrak'ın, "Sayın Berat Albayrak ile görüştüm ve Türk futboluna önemli katkılar yapılacağını söyledi. İnşallah ay başında banka düzenlemeleriyle Türk futbolu rahat bir nefes alacak. Sürekli bankalardayım. Neredeyse Ziraat Bankası'nın kadrosuna alınacaktım" şeklindeki sözlerini yalanladı.

'Bakanla görüştüm' demiştii

Dün akşam TRT Spor canlı yayınında açıklamalarda bulunan Abdurrahim Albayrak, "Sayın Berat Albayrak ile görüştüm ve Türk futboluna önemli katkılar yapılacağını söyledi. İnşallah ay başında banka düzenlemeleriyle Türk futbolu rahat bir nefes alacak. Sürekli bankalardayım. Neredeyse Ziraat Bankası'nın kadrosuna alınacaktım" ifadelerini kullanmıştı.

Basın müşavirinden açıklama

Bu açıklamaların hemen ardından sosyal medya hesabından konuyla ilgili bir açıklama yayımlayan Hazine ve Maliye Bakanlığı Basın Müşaviri Mehmet Ali Berber, "Sayın Bakanımız Berat Albayrak'a atfen dile getirilen bu tür sözler doğru değildir. Sayın Bakanımızın ve Bakanlığımızın kulüplerin finansal süreçleri ile ilgili bir tasarrufu ya da yönlendirmesi yoktur. Bu süreçler kulüpler ile ilgili bankalar arasında yürütülmektedir" yorumunu yaptı.