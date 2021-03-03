Abdurrahim Albayrak sert çıktı: Adalet istiyoruz adalet!

Galatasaray asbaşkanı Abdurrahim Albayrak Ankaragücü maçı sonrası çılgına döndü. Albayrak stat çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtlarken, hakem Halil Umut Meler'e çok sert tepki gösterdi. Albayrak, "Mohamed'i böyle mi durdurmak istiyorsunuz? Beni men etsinler, ben de bırakayım bu mesleği. Kime hizmet ediyoruz, nedir bu ya? Adalet istiyoruz adalet, başka bir şey istemiyoruz. Bu kırmızı kartsa Trabzon'daki penaltının babasıdır" dedi.



