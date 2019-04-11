Abdürrahim Albayrak kredi arıyor

Mart ayında 75 milyon TL ödeme yapan Galatasaray yönetimi, futbolcuların birikmiş alacaklarını sıfırlamış ve Nagatomo için Inter'e, Emre Akbaba içinse Alanya'ya bonservis taksitini yatırmıştı. Sarı-kırmızılı kulüp Nisan ayında da ciddi bir borç yükü ile karşı karşıya geldi. 20 gün içinde 105 milyon TL ödeme yapma zorunluluğu bulunan Galatasaray'ın kasasında sadece 5 milyon TL olduğu ortaya çıktı. Dünkü Divan Toplantısı uzayınca da Başkan Mustafa Cengiz, İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak ve Başkan Yardımcısı Yusuf Günay salonu terk etti ve durum değerlendirmesinde bulundu.

ALBAYRAK KREDİ BULMAK İÇİN BANKAYA GİTTİ!

Başkan Cengiz ve Günay mini toplantının ardından Divan'a geri dönerken, Albayrak 100 milyon TL kredi bulmak için Türk Telekom Stadı'ndan ayrıldı. Albayrak'ın banka ile görüşmeye gittiği öğrenildi. Mayıs ayında da 70 milyon TL ödemesi bulunan Galatasaray'ın idari ibrasızlık kararı sonrasında bankalarla yaptığı kredi görüşmelerinde eli zayıfladı. Mart ayındaki 75 milyon TL ödeme için de başta İkinci Başkan Albayrak olmak üzere sarı-kırmızılı yöneticiler çareyi şahsi kefalet vermekte buldu.

(Sabah)