Abdurrahim Albayrak: Gelen de olacak giden de

Bakü yolculuğu öncesi konuşan Albayrak, "İki kardeş ülkenin iki kardeş takımı karşı karşıya gelecek. Türkiye'ye turu geçmiş olarak döneceğiz. Aldığımız yeni oyuncular ve hazır olmayan oyuncularımız var. Falcao, Arda, Taylan çok iyi geliyor. Birçok futbolcumuz iyi başlangıç yaptı. Daha da iyi olacak" dedi. Transfer konusunda yönetime gelen eleştirileri de haksız bulduğunu ifade eden Albayrak, şunları dile getirdi:

'Omar'la 6 ay önce anlaştık'

"İnsanlar transfer yapmadığımızı söylüyor ama mesela Omar ile 6-7 ay önce anlaşmıştık. Galatasaray'a uzun yıllar hizmet edecek. Çok da iyi oynadı. Allah nazarlardan korusun. Aldığımız yeni oyuncuların çoğu henüz kadroya giremedi. Alacağımız isimler de olacak. Gelenler de gidenler de olacak. Geç saatlere kadar çalışıyoruz. Almak kadar satmak da önemli. Elimizden geleni yapıyoruz. Galatasaray taraftarı bize güvensin. Onları hiçbir zaman mahcup etmeyeceğiz."