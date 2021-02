Süper Lig'in 24'üncü haftasında deplasmanda Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup eden Galatasaray'da ikinci başkan Abdurrahim Albayrak, müsabakanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Bu maçın ilk derbi veya son derbi olmadığını dile getiren Albayrak, şöyle konuştu: "Bunun bir kazananı olacaktı, biz kazandık. Çok mutluyum, sevinçliyim. Florya'dan ayrılmadan önce de hocamla toplantı yaptık. Fatih hocamın kafası rahat olduğu zaman, yüzü güldüğü zaman her maçı alacak güçteyiz. Sevgili hocam çok iyi, istediği transferleri yaptık, yüzü gülüyor. Bundan sonra güzel günler bizim olacak inşallah. İki taraf da iyi mücadele etti. Mustafa şık ve güzel bir gol attı, geçen hafta da bir gol atmıştı. Aileni getirdin mi dedim İstanbul'a. Hayır, 10 gol atmadan ailemi getirmeyeceğim İstanbul'a dedi. Dedim ki, bir an önce 10 gol at da, ailene çabuk kavuş. Aramızda bir espri oldu. İyi oynadık. Tüm teknik heyetimizi ve futbolcularımı kutluyorum. Florya'dan çıkarken galibiyet için çıkmıştık. İyi bir gol attık, güzel oynadık, 3 puan aldık yolumuza devam ediyoruz. Daha çok maç var. Bu derbi son maç değildi. Bugün biz kazandık, yarın başkası kazanır. Bugün kazandığımız için çok mutluyum. Taraftarlarımıza ve camiamıza armağan olsun."

"BU TRANSFER DÖNEMİNE KİTAP YAZSAM SIĞMAZ"

Transfer dönemini çok başarılı geçirdiklerini kaydeden Abdurrahim Albayrak, "Bu transfer dönemine kitap yazsam sığmaz. Bir sabah saat 07.00'ydi, biz ekip olarak, ekip ruhu olarak, tüm arkadaşlarımla beraber çalışırken, Fatih hoca geldi. Uçak kalkmıyor buradan, bir uçak burdan tuttum, bir uçak Londra'dan tuttum. Fernandes'i getiremiyoruz. Sis var. Sonra pilotlara prim verdim, 17.00'den önce getirirseniz prim vereceğim dedim. 17.00'den önce Fernandes'i buraya getirdiler. Onlara da buradan teşekkür ediyorum. Yönetim kurulumdaki arkadaşlarımıza ve başkanımız Mustafa Cengiz'e teşekkür ediyorum. Bana tam yetki verdiler, bana güvendiler, arkamızda durdular. Hep güç ve moral verdiler. Gerçekten iyi transferler yaptık. Mostafa'yı sadece Türkiye değil, tüm Avrupa izlemeye devam etsin" dedi.

"DOST KAZANALIM, HUZURA İHTİYACIMIZ VAR"

Maçta seyircilerin yer almasıyla ilgili gelen soruya Albayrak, "Herhalde şimdi bizim arkadaşlar videolarını çekmiş. Bayağı kalabalık varmış, seyirci olarak. Bu maçın galibiyetini yaşayalım, camia olarak. Polemik vermeyelim. İki güzide kulüp olarak konuşmalarımıza dikkat edelim, dost kazanalım. Huzura ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.

Albayrak, Ali Koç'un maç sonundaki tepkisiyle ilgili olarak, "Ben görmedim ama insan maç kaybettiği zaman stresli oluyor. Bunu doğal karşılamak lazım" derken, "Takıma prim verecek misiniz" sorusuna ise "İçeri girelim, orada konuşacağız" açıklamasını yaptı.

Serhan TÜRK / İSTANBUL (DHA) -