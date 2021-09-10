Abdürrahim Albayrak: Duygun başkan bana çok şey öğretti

Hayatını kaybeden Galatasaray 'ın eski başkanı Prof. Dr. Duygun Yarsuvat'ı en iyi tanıyan isimlerin başında gelen sarı kırmızılı kulübün eski ikinci başkanı Abdürrahim Albayrak, "Duygun başkan beni çok severdi. Bana toz kondurmazdı" dedi.

'Herkese çok katkısı oldu. Bana gerçekten çok şey öğretti'

Radyospor'da Özgür Sancar'ın canlı yayın konuğu olan Albayrak, "Rahmetli, Covid'i atlattı; ama sanırım hastalıktan kaynaklanan ciğerlerinde su toplaması sorunu oluyordu. Zaman zaman gidip hastanede tedavi görüyordu; ama sonuncusunu atlatamadı. Allah rahmet eylesin. Çok güzel günlerimiz oldu. 4. yıldızı beraber taktık, beraber yaşadık. 4 başkan ile çalıştım, 4 ile de şampiyon olduk. Duygun başkanım da bu başkanlardan bir tanesiydi. Son yıldızı, dördüncü yıldızı beraber taktık. Çok güzel günlerimiz oldu. Bizi, akşamları Galatasaray Üniversitesi'nin yanındaki restorant'ta toplardı. Ailelerimizle giderdik; çok neşeli geçirdi. Şakalar yapardı. Beni de çok severdi. Bana toz kondurmazdı. Covid, çok değerli bir ağabeyimizi aramızdan aldı. Hukuk profesörüdür. Herkese çok katkısı oldu. Bana gerçekten çok şey öğretti" şeklinde konuştu.