Abdurrahim Albayrak, 66. yaş gününde Mustafa Cengiz’i ziyaret etti

Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak, 66. yaş gününde kulüp başkanı Mustafa Cengiz’i ziyaret etti.

14 Haziran 2020, Pazar 10:37 Son Güncelleme:
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Abdurrahim Albayrak, 66. yaş gününde Mustafa Cengiz’i ziyaret etti

Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak, 66. yaş gününde kulüp başkanı Mustafa Cengiz’i ziyaret etti. İki büyük ameliyat geçiren ve evinde dinlenen Cengiz’in pasta sürprizi, Albayrak’ın keyfini yerine getirdi.

O anları sosyal medya hesabından paylaşan Albayrak, “Rize yolculuğu öncesi başkanımız Mustafa Cengiz’i ziyaret ettim. O da bana sürpriz yapıp doğum günü pastası hazırlatmış. Kendisine çok teşekkür ediyorum. I love you başkanım” diye yazdı. Daha sonra kulübün resmi hesabından, Mustafa Cengiz’in evinde, Abdurrahim Albayrak, Yusuf Günay, Kaan Kançal ve Oytun Özer’le yapılan yönetim kurulu toplantısından bir kare paylaşıldı.

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