Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak, 66. yaş gününde kulüp başkanı Mustafa Cengiz’i ziyaret etti. İki büyük ameliyat geçiren ve evinde dinlenen Cengiz’in pasta sürprizi, Albayrak’ın keyfini yerine getirdi.

O anları sosyal medya hesabından paylaşan Albayrak, “Rize yolculuğu öncesi başkanımız Mustafa Cengiz’i ziyaret ettim. O da bana sürpriz yapıp doğum günü pastası hazırlatmış. Kendisine çok teşekkür ediyorum. I love you başkanım” diye yazdı. Daha sonra kulübün resmi hesabından, Mustafa Cengiz’in evinde, Abdurrahim Albayrak, Yusuf Günay, Kaan Kançal ve Oytun Özer’le yapılan yönetim kurulu toplantısından bir kare paylaşıldı.