Galatasaray’ın Şubat ayı Divan Kurulu toplantısı dün gerçekleşti. Sarı-Kırmızılı kulübün 1 numarası Mustafa Cengiz’in katılmadığı toplantı, gerilim ve sert eleştirilerle başlasa da, sonu tatlıya bağlandı.

Divan Başkanı Eşref Hamamcıoğlu, Cengiz’e yönelik olarak, “Etik kurallarına uygun olmayan konuşmalar tüm üyelerimizi üzmekte, rencide etmekte, hatta öfkelendirmektedir. En son divan toplantımızda üyelerimize hitaben okunan Ziya Paşa’nın ’Bilmez insan kadrini alemde insan olmayan’ beyiti, bardağı taşıran son damla olmuştur. Divan üyelerimiz, değerli başkanımız Mustafa Cengiz’den bir açıklama ve özür beklemektedir. 14 Şubat yani 2 gün sonra Sevgililer Günü. Umarım camiamızda artık sevgi hakim olur” ifadelerini kullandı.

‘Biz birlik olursak...’

Daha sonra kürsüye çıkan Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak, bu çağrıya yanıt veren ilk isim olurken, “Ben pek Sevgililer Günü bilmem de, 14 Şubat’ta gelin birlik olalım. Biz birlik olursak, başaramayacağımız hiçbir şey yok. Bu sene buna çok ihtiyacımız var” açıklamasını yaptı. Bu sözler sonrası, tarafların yarın bir araya gelip gelmeyeceği merak konusu oldu.

‘Battık diyorlar,ama...’

Ekonomik anlamda birçok şeyi düzelttiklerini de açıklayan Albayrak, “Bazı arkadaşlar ‘battık’ diyorlar. Futbolcuların şu anda sadece Ocak ayı alacakları var. Çalışanlarımızın maaşlarını ayın 2’sine bile hiç bırakmadık. Çok acımasızca eleştiriyorsunuz ama Mustafa Cengiz başkanımız ve ekibimiz çok iyi işler yapıyor. Şu anda Galatasaray’ın borcu, birçok kulübe göre yönetilebilir duruma gelmiştir” dedi.

‘Büyük transfer olmayacak’

Abdurrahim Albayrak, transfer dönemini 1 milyon Euro kârla kapattıklarını da belirterek, şöyle devam etti: “Gelecek sezon başı göreceksiniz çok güzel şeylere imza atmışız. Bunlar Galatasaray’ın geleceği olacak. O zaman açık bir şekilde hepimize hesap sorabilirsiniz. Gelecekte büyük transfer olmayacak. Genç kardeşlerimize yöneliyoruz. Galatasaray’ın geleceğini düşünüyoruz...”

‘Ada’yı da halledeceğiz’

“Hepimizin büyük çabası ve emeği var. Birçoğunu gerçekleştirdik. Birçoğunu da gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Tabii ki eleştireceksiniz. Bu yönetim nasıl Florya’yı terk etmediyse, Ada’yı da halledecektir. Galatasaray Adası Galatasaraylılarındır...”

‘Yine şampiyon olacağız’

“Geldik, iki sefer şampiyon olduk. Allah’ın izni ile bu sene de şampiyon olacağız. Sizin desteğinize ihtiyacımız var. 14 Şubat Sevgililer Günü’nü 30 milyon Galatasaraylı ile beraber kutlayalım, beraber sarılalım. O mutluluğu beraber yaşayalım.”

Günay: Seçim zorunlu olsa...

Divan Kurulu’nda söz alan Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, önceki gün mahkemenin kayyum atanmasına yönelik ret kararıyla ilgili konuşurken, “Son mahkeme, yönetim kurulunun açtığı bir dava değil. Bir Divan Kurulu üyemizin ve biri de genel kurul üyeliğinden ihraç edilmiş iki kişinin açtığı bir davadır. Bu hukuki süreci tartışmaya hiç gerek yok. Eğer seçime gitme gibi yasal bir zorunluluk olsa, bir gün dahi durmamız söz konusu değil, seçime giderdik” açıklamasını yaptı.

Hayri Kozak’a ince gönderme

Muhalefetin önde gelen isimlerinden Hayri Kozak’ın sözlerine, toplantının son dakikalarında cevap veren Yusuf Günay, “Yönetim kuruluna dönerek, ‘Son 2 sene şampiyon oldunuz diye...’ başlayan bir cümle kuruyorsunuz ama son 2 sene sadece biz değil, 30 milyon Galatasaraylı şampiyon oldu” sözleriyle kürsüden ayrıldı.

Kozak ise oturduğu yerden çıkış yaparak, sözlerinin çarpıtıldığını savundu.

‘10 yıldır ilk kez kârdayız’

Mali konularla ilgili bilgi veren Galatasaray Başkan Yardımcısı Kaan Kançal, kulübün ilk kez kâr ettiğini hatırlatırken, “Aralık sonu raporlarımız bağımsız denetimden geçiyor. Mart ayında tüm sorulara cevap vereceğiz. Derneğimiz 9 ayda 193 milyon TL zarar etti. İlk defa 21.5 milyon artıya geçtik. Sportif A.Ş., 6 aylık 101 milyon TL kâr etti. 10 yıldır ilk defa oluyor bu. Peki borcumuz niye arttı? Onun cevabı konsolide gelir tablosunda. Finansman giderleri ödemeye gücümüz yetmiyor ve 148 milyon TL zarar ediyoruz. Yani kârımız yeterli gelmiyor” diye konuştu.

Kükner: GAL diyemezsiniz

Kurul üyelerinden Reşit Ömer Kükner, “Yayıncı kuruluş Galatasaray’ın ismini ‘GAL’ olarak kısaltıyor. Galatasaray’da ‘GAL’ diye bir şey yoktur. Kafalarına göre takımların isimlerini kısalttılar. Gerekli başvuruların yapılarak bunun GS olarak düzeltilmesini istiyorum” diye konuştu.

Öztürk: Bunu mu takdir edelim?

Geçtiğimiz günlerde başkan adaylığına hazır olduğunu açıklayan Divan Kurulu üyesi Metin Öztürk, “Bir mevkiye yapılan transfer için 50 milyon Euro haracadık. Diagne, Falcao ve Kostas için verilen paraların toplamı budur. Bu paralar, bir Florya’ya eşit! Bu mu başarı, bunu mu takdir edelim?” sözleriyle yönetime tepki gösterdi.

Hatice Günay: Rahatsızım!

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz’e tepki gösteren üyelerden biri de Hatice Günay’dı. Günay, “Sayın başkanın üslubu artık rahatsızlık yaratıyor, yeter. Bir Galatasaray başkanının hakaretlerine, üslubuna şaşırmama noktasına gelmekten dolayı çok büyük rahatsızlık duyuyorum, üzgünüm” ifadelerini kullandı.

Çölgeçen’den Arda tepkisi

Camianın etkili isimlerinden Sami Çölgeçen, ara transfer döneminde olay yaratan Arda Turan konusuyla ilgili söz alarak, “Birçok üyemiz, Arda’nın kulübe dönmesini istemedi. Mustafa bey de konuyu kestirip attı. Ben bunu kabullenemiyorum. Merak ettiğim konu şu: Üyelerimizden, Arda’nın hata yaptığı için dönmemesini isteyenler, acaba gençliklerinde hiç hata yapmadılar mı” diye sordu.

Çölgeçen ayrıca bu sezon Kadıköy’de Fenerbahçe’yi yeneceklerini iddia etti.

Göknar: Terim bile diyemediniz

Başkan Mustafa Cengiz ve ekibine tepki gösteren isimlerden biri de İbrahim Göknar’dı. Göknar, “Sportif yönden çok başarılıyız diyorsunuz, işler yolunda gitmeyince sayın teknik direktörümüz diyorsunuz, Fatih Terim diyemiyorsunuz. Falcao ve menacerlere ödenen para 335 milyon TL. Bu 335 milyon TL’nin yarısını amatör branşlara verseniz, hepsini ihya edersiniz. Mali yönden başarılıyız diyorsunuz, 20 milyon Euro’yu ihtiyacımız var diyorsunuz, tarihin en seri hisse satışlarını yapıyorsunuz. Galatasaray’ın saatlik faiz yükü 20 bin TL’dir, 20 bin TL” diye konuştu.