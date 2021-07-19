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Abdullah Toprak, bronz madalya maçına çıkacak

Milli sporcu Abdullah Toprak, Dünya Yıldızlar Güreş Şampiyonası serbest stil 55 kiloda bronz madalya maçına çıkacak.

19 Temmuz 2021, Pazartesi 20:46 Son Güncelleme:
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Abdullah Toprak, bronz madalya maçına çıkacak

Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de düzenlenen Dünya Yıldızlar Güreş Şampiyonası, serbest stilde yapılan müsabakalarla başladı. Türkiye’yi 55 kiloda temsil eden Abdullah Toprak, ilk turda Belaruslu Herbert Akapian’ı sakatlığı nedeniyle hükmen, ikinci turda Kırgız Iukhan Dokturbek’i 6-1, çeyrek finalde Ukraynalı Vladyslav Yatskovskyi’yi 11-0 sayı tuşuyla yenerek yarı finale yükseldi.

Yarı finalde Rus Magomed Baitukaev’e yenilerek final şansını kaybeden milli güreşçi, yarın bronz madalya müsabakasına çıkacak.

48 kiloda Bekir Keser, 65 kiloda Serhat Büber, 80 kiloda Murat Doğan ve 110 kiloda Hakan Büyükçıngıl, organizasyona veda etti. (AA)

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