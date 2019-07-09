Abdullah Topaloğlu: En iyileri devirdik

Topaloğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen Dünya Kupası'nın 4. ayağında 4 altın madalya kazarak tarihi bir başarı elde ettiklerini söyledi.

Dünya Kupası'nın zorlu, büyük bir organizasyon olduğuna dikkati çeken Topaloğlu, "Dünya Kupası'nda ilk kez 4 altın madalya birden kazandık. Gerçekten çok büyük bir başarı. Bu başarı, Türk okçuluğunun son yıllardaki gelişiminin sonucu. Dünyanın en güçlü ülkelerinin yarıştığı bir organizasyonda 4 altın madalya almak gerçekten çok önemli. Sporcularımızı ve teknik heyetimizi, bu büyük başarıdan dolayı kutluyorum. Gençlik ve Spor Bakanlığımıza da desteklerinden dolayı teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Türk okçuluğunun altyapıya yapılan yatırımların karşılığını aldığına işaret eden Topaloğlu, "Asıl hedefimiz 2020 Tokyo Olimpiyatları. Bütün çalışmalarımızı buna göre yapıyoruz." diye konuştu.

Topaloğlu, Hollanda'da düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda milli sporcuların olimpiyat kotası alamadığını ancak şanslarının sürdüğünü dile getirdi.

2020'de iki kota yarışmasının bulunduğunu söyleyen Topaloğlu, şöyle devam etti:

"Kota yarışmalarından biri Türkiye'de olacak. Avrupa Şampiyonası 20-26 Mayıs tarihlerinde Antalya'da yapılacak. Bu, aynı zamanda 2020 Tokyo Olimpiyatları'nın kota yarışması olacak. Hem orada hem de yine Berlin'de yapılacak yarışmada kota imkanlarımızı sonuna kadar kovalayacağız. Türk okçuluğu 2020'de Tokyo'daki yerini alacak, esas amaç olan olimpiyat madalyasına doğru gidecek. Okçulukta ilk olimpiyat madalyamızı Tokyo 2020'de kazanmayı hedefliyoruz."

"Gerekli rötuşları yaptık"

Abdullah Topaloğlu, Dünya Şampiyonası'nın ardından gerekli analizleri yaptıkları belirterek, "Nerede hata yaptığımız gördük. Sporda böyle şeyler olabiliyor. Gerekli rötuşları yaptık. Berlin'de de zaten bunun sonucunu aldık. Dünya Şampiyonası kotayla ilgili ilk sınavdı. İki sınavımız daha var. Bu iki sınavdan başarıyla geçeceğimize inanıyorum. İnşallah Antalya'da bu işi bitireceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Dünya Kupası'nın 4. ayağında erkekler makaralı yayda altın madalya kazanan Evren Çağıran'ın çıkışıyla ilgili de konuşan Topaloğlu, "Çok ciddi rakiplerle yarıştı. Dünya sıralamasında birinci olan rakibini geçti. Çok büyük bir başarı. Makaralı yay kategorisinde gerçekten çok büyük bir başarıya imza attık." yorumunu yaptı.

Topaloğlu, Mete Gazoz'un da geçen yıl olduğu gibi Berlin'de yine altın madalya aldığını hatırlatarak, "Mete Gazoz çok önemli bir sporcumuz. Dünya sıralamasının önde gelen sporcularını yendi. Burada yine büyük başarıyla ülkemizi temsil etti. Türk okçuluğunun en önemli gururlarından. Başarılarının devam edeceğine inancım tam." şeklinde görüş belirtti.