Abdullah Topaloğlu: 'Artık kimseden korkumuz yok'

Türkiye Okçuluk Federasyonu Başkanı Abdullah Topaloğlu, okçulukta Türkiye’nin prestijli bir konuma geldiğini belirterek, "Artık kimseden korkumuz yok, ’Eyvah karşımıza Türkiye geldi’ diye bir şey oluştu." dedi.

Topaloğlu, Antalya’da devam eden Okçuluk Dünya Kupası 3. ayak yarışmasında AA muhabirine yaptığı açıklamada, okçuluk dünyasında en fazla uluslararası organizasyon alan ülkelerden bir tanesi olan Türkiye’nin organizasyon, hareket kabiliyetinin bütün dünyada takdir edildiğini söyledi.

Bu nedenle yabancı ülkelerin her zaman Antalya’da organizasyon düzenlenmesini istediğini belirten Topaloğlu, "Hatta okçuluk dünya kamuoyunda, ’Antalya okçuluğun Wimbledon’ı’ olarak geçer. Hem hava hem buradaki okçuluk tesisleri hem de buradaki konaklama imkanları Avrupa’dan ve diğer kıtalardan çok daha iyi. Bunu bütün dünya fark ediyor. Uluslararası Okçuluk Federasyon Başkanı’nın Uğur Erdener olması da bizim bu organizasyonları almamızda çok ciddi bir etken oluyor. Organizasyon kıymetli. Herkes talip ama hem Türkiye hem de Antalya’yı tanıtmak konusunda federasyonumuz çok ciddi çalışmalar yapıyor. Bunun karşılığını da alıyoruz." diye konuştu.

"Gençlerimiz fırtına gibi esiyor"

Topaloğlu, Türkiye’de okçuluğun artık eskisi gibi olmadığını, Türkiye’nin eskiye nazaran daha güçlü bir ülke olduğunu anlatarak, şöyle devam etti:

"Bundan 5-6 yıl öncesine kadar çocuklarımız ’Eyvah karşımıza Kore geldi’, ’Eyvah karşımıza Çin geldi’ gibi düşüncelere sahiplerdi. Ama artık bu değişti. Artık kimseden korkumuz yok. ’Eyvah karşımıza Türkiye geldi’ diye bir şey oluştu. Gençlerimiz üzerlerine düşeni en iyi şekilde yapıyorlar. Dünya ve Avrupa’nın her yerinde gittikleri yarışmalarda fırtına gibi esiyorlar. Her yarışmada Türkiye ağırlığını koyuyor. Türkiye artık okçuluk dünyasında çok saygın bir yerdedir. Çok prestijli bir yerdedir. Uluslararası Okçuluk Federasyonu tarafından 2018 yılında Mete Gazoz ve Yasemin Ecem Anagöz, dünyanın en iyi okçuları seçildiler. Teknik direktörümüz Göktuğ Ergin de dünyanın en iyi antrenörü seçildi. Bunu biz seçmedik. Bunu okçuluk dünya kamuoyu ve uluslararası federasyon seçti. 2018 yılında 45 tane madalya aldık. Bunlar çok önemli rekorlar. 2018 yılı bizim için altın yıl oldu. Bundan sonraki yıllarda da bu hep böyle olacak."

"Okçuluk ailemiz her geçen gün büyüyor"

Kazanılan başarıların temelinde gençlere ve altyapıya verdikleri önemin yattığını dile getiren Topaloğlu, 13-14 yaş grubundan aldıkları çocukların çok iyi bir şekilde eğitildiğini aktardı.

Federasyon Başkanı Topaloğlu, şu anda altyapıda 2024 Olimpiyatları için çalışma yaptıklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Başarı kazanıp bunu basın aracılığıyla duyurduğunuzda, Türkiye’nin her yerinde okçu sayısı çoğalmaya başlıyor. Bu başarıları görsel ve yazılı basında gördüklerinde heves ediyorlar ve geliyorlar. Okçuluk ailemiz her geçen gün büyüyor. 5-6 binlerden 50 binlere çok kısa bir sürede geldik. Bu sayı daha da artacak. Şimdi, çocuklara rol model olmak çok önemli. Mete Gazoz, şu anda bir fenomen durumunda. Çocuklar, onun gibi olmak istiyorlar. Mete’nin kendisi daha çocuk. 16 yaşında olimpiyatlara giden bir sporcumuz. Yasemin Ecem Anagöz de 13-14 yaş grubundan bugünlere gelen ve Avrupa şampiyonluğuna ulaşan bir sporcumuz. Bu çocuklarımız yine olimpiyatlarda Türkiye’yi temsil edecekler. En iyi neticeyi alacaklarını düşünüyorum."

ANTALYA (AA) - SİNAN ÖZMÜŞ