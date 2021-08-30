Abdullah Öztürk altın madalya kazandı

Para masa tenisinde sportcumuz Abdullah Öztürk, C4 tekler finalinde Güney Kore’den Young Gun Kim’i 3-1 mağlup ederek Rio 2016'dan sonra üst üste ikinci kez Paralimpik Oyunları şampiyonu oldu ve Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları'nda ülkemize ilk altın madalyayı getirdi.

Abdullan Öztürk, bu başarısıyla para haltercimiz Nazmiye Muratlı’dan sonra üst üste Paralimpik Oyunları şampiyonu olan 2. sporcumuz oldu. Abdullah, toplamda da 3. madalyasını kazanarak bunu başaran 3. sporcu olarak adını tarihe yazdırdı.



