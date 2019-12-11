Kasımpaşa’yı Umut Nayir’in son dakika golüyle 3-2 yenerek, zirve yarışındaki istikrarını devam ettiren Beşiktaş’ta, Teknik Direktör Abdullah Avcı, zorlu bir süreçten geçmelerine rağmen, takım içerisindeki birliktelikten çok memnun olduğunu söyledi.

‘11’e 11 oynasaydık’

Siyah-beyazlı hoca, Kasımpaşa maçında rakibin 10 kişi kalmasının kendileri için avantaj değil, dezavantaj oluşturduğunu dile getirdi. Avcı, “Maçı keşke 11’e 11 oynasaydık. Çünkü böylesine durumlarda zorluklar yaşayabiliyoruz. 10 kişi kalan rakibin taktik değişikliği nedeniyle, yediğimiz kontrataklarda geri dönüşler bizi fiziksel ve mental olarak çok yordu. Hal böyle olunca ilk yarıda takım olarak gergin bir duruma geldik. Ancak skor olarak geriden gelip sahadan galibiyetle ayrılmak çok önemliydi” diye konuştu.

Beşiktaş’ın teknik patronu, attığı 2 golle Kasımpaşa maçına damgasını vuran Umut Nayir’deki değişimin de altını çizdi.

‘Mali tablo ortada’

Umut’un yetenekli bir forvet olduğuna vurgu yapan Abdullah Avcı, “Medipol Başakşehir’i çalıştırırken onu takımda çok istemiştim. Ama bir türlü olmamıştı. Şimdi kendisiyle Beşiktaş’ta bir araya geldik. Gol attığı Galatasaray derbisi onun özgüvenini daha da arttıran bir karşılaşma oldu. Her geçen gün üstüne katarak ilerliyor. Bugün istatistiklere baktığımızda takımın en skorer isimlerinden biri. İşte böylesine ucuza alınıp, futbolumuza kazandırılan oyuncular maddi ve manevi çok şey katacaktır. Biz hem yarışta olup hem de Umut Nayir gibi doğru örnek olan oyuncular yetiştirmeliyiz. Kulüplerimizin mali durumları ortada. Beşiktaş’ta geleceği parlak başka gençler de var. Umut Nayir gibi onlara da fırsat buldukça şans vermeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

‘Hedefimiz galibiyet’

Abdullah Avcı, Wolverhampton’la yarın oynayacakları UEFA Avrupa Ligi maçına da değindi. Siyah-beyazlı hoca, “Elbette kadroda bir takım değişiklikler olacak. Bizim önceliğimiz o maçı da kazanarak Avrupa’da üst üste iki galibiyete ulaşmak. Gruptan çıkmayı garantileyen rakibimizin de kadroda değişiklikler yapmasını bekliyorum. Çünkü bu hafta ligde Tottenham ile oynayacaklar. Kolay bir maç olmayacak ancak galibiyletle dönmek için mücadele edeceğiz” dedi. (Skorer)