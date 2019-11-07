Beşiktaş’ta sezon başından bu yana yaşanan şanssızlıklardan Teknik Direktör Abdullah Avcı da nasibini aldı. Deneyimli hoca geçirdiği ağır gribal enfeksiyon nedeniyle Braga ile deplasmanda oynayacakları zorlu karşılaşma için Portekiz’e gidemedi.

Siyah-beyazlı takım saat 11.30’da özel bir uçakla Porto’ya uçarken, yoğun tedavi uygulanan Abdullah Avcı tedavisi için İstanbul’da bırakıldı. Kulüpten akşam saatlerinde yapılan açıklamada deneyimli hocanın rahatsızlığı yüzünden kafilede yer alamadığı aktarıldı.

Abdullah Avcı’nın sağlık durumuyla ilgili siyah-beyazlı kulüpten yapılan duyuruda, “Teknik Direktörümüz Abdullah Avcı geçirdiği ağır grip nedeniyle devam eden tedavisini aksatmamak için takımımızın Braga kafilesinde yer alamamıştır. Hocamızın, tedaviye vereceği cevaba göre tıbbi açıdan uygunluk verilmesi halinde yarın (bugün) Portekiz’e seyahat edecektir” ifadeleri kullanıldı.

Torunoğulları şoku

Abdullah Avcı uygulanan yoğun tedaviye olumlu cevap vermesi halinde bugün doktor eşliğinde Portekiz’e uçacak ve siyah-beyazlı takımın başında sahaya çıkabilecek. Avcı, doktorların uygun görmemesi halinde ise İstanbul’da kalacak ve müsabakayı televizyondan takip edecek. Deneyimli hocanın Portekiz’e uçamaması durumunda yardımcısı Recep Uçar takımın başında yer alacak.

Bu arada Kartal’da futboldan sorumlu yönetici Erdal Torunoğulları da dün ani olarak hastaneye kaldırıldı. Torunoğulları’nın safra kesesi ameliyatı geçirdiği ve bu nedenle Abdullah Avcı gibi takımla birlikte Portekiz’e gidemediği belirtildi.

(Milliyet)