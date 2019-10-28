Beşiktaş’ın zirve iddiasını sürdürmek için Galatasaray’ı yenmekten başka çaresi yoktu. Ancak Abdullah Avcı için maçın önemi çok daha fazlaydı. Başarılı teknik adam, geçtiğimiz sezon 33. haftada Fatih Terim’in Cim Bom’una 2-1 kaybederek; 8 puan öne geçtiği ligde şampiyonluğu kaybetmişti. Avcı, dünkü karşılaşmaya da koltuğunu korumak için çıktı. Bu sezon ligde peş peşe gelen kötü sonuçlar, Avrupa Ligi’nde 3’te sıfır çekilmesi tecrübeli çalıştırıcı için işleri fazlasıyla zora soktu. Derbide alınacak yenilgi, 56 yaşındaki teknik adamın görevini kaybetmesine neden olabilirdi. Ancak Abdullah Avcı, adeta geçen sezonun rövanşı olan mücadelede Fatih Terim’in Galatasaray’ını devirmeyi başardı.

Sıra galibiyet serisinde

Beşiktaş, önemli eksiklerine rağmen derbide Umut Nayir’in tek golüyle sahadan 3 puanla ayrıldı. Bu sonuç, Abdullah Avcı’nın üzerindeki baskıyı fazlasıyla azalttı. Siyah- Beyazlılar’da artık hedef, sakatların da takıma dönmesiyle birlikte kadro istikrarını yakalayıp, galibiyet serisi başlatmak.

"Bu galibiyetle yenilendik"

Abdullah Avcı, Beşiktaş formasını kimin giydiğinin önemi olmadığını söylediğini hatırlatarak, “Ben karar verirken taraftarın takıma olan etkisi bizi heyecanlandırmıştı. El ele tutuşmuş, beraber hareket eden ve mücadeleden kaçmayan bir takım olduk. Rakipten 7 km. fazla koşmak kolay değil” dedi. Başarılı teknik adam, bu galibiyetin kendilerine şampiyonluk yarışında ivme kazandıracağını söyledi. Abdullah Avcı, “Bugün güzel bir sayfa açıldı. Hayat bugün bizi yeniledi. Oyuncularıma teşekkür ediyorum” dedi. Avcı, eleştirilerle ilgili olarak, “Bunlar muhakkak olacak. Ancak yaşadığımız sakatlıklar, cezalar, olumsuzluklar var. Yine de tekrarlıyorum, bu formayla kim çıkarsa çıksın, bu iştah olursa karşılığını alırız” diye konuştu.