Fenerbahçe'de Ersun Yanal ile yolların ayrılmasının ardından tüm gözler yeni teknik direktöre çevrildi. Gündeme gelen isimlerden birisi de Abdullah Avcı oldu.

Başakşehir’de Avcı’nın yardımcılığını yapan genç teknik adam Serhat Gülpınar, Radyospor'a açıklamalarda bulundu.

''Abdullah Hoca ile Beşiktaş’tan ayrıldıktan sonra görüştük. Abdullah Hoca kesinlikle sezon sonuna kadar takım çalıştırmayacağını ve dinleneceğini söyledi. Azerbaycan Milli Takımı da teklif yaptı fakat olumsuz sonuçlandı.'' (Ajansspor)