Abdullah Avcı’nın Visca’sı: Nwakaeme

Hücum planında yaratıcı kanat oyuncularına ciddi önem veren Abdullah Avcı’nın Trabzonspor’daki en büyük silahı tartışmasız ki Anthony Nwakaeme... Yorumculuk yaptığı dönemde dahi Trabzonspor’un Nijeryalı yıldızından övgüyle bahseden ve ligin en değerli isimlerinden biri olduğunu belirten Avcı, planlarını onun üzerinden kuruyor. Aynı Başakşehir-Visca örneğindeki gibi... Yıllarca çalıştığı İstanbul ekibinde Visca’yı üst seviyeye çıkartan ve Boşnak yıldız üzerinden hücumda fark yaratan Avcı, benzer stratejiyi Nwakaeme’de uygulayacak. Hali hazırda Nwakaeme’nin skor katkısından zaten memnun olan tecrübeli hoca, 31 yaşındaki oyuncuya daha fazla sorumluluk verip, onu takım lideri haline getirecek. Trabzonspor kariyerinde toplam 80 maça çıkan Nwakaeme, 28 gol, 21 asistlik inanılmaz bir istatistiğe sahip.