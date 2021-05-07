Abdullah Avcı’nın Trondsen planı

Sezon başında Rosenborg’dan kadroya katılan Anders Trondsen, geçirdiği şanssız çapraz bağ sakatlığı nedeniyle Trabzonspor’da henüz resmi maça çıkamadı. Fırtına’nın hocası Abdullah Avcı, ligin kalan 3 maçlık periyodunda Norveçli futbolcuya süre vermeyi düşünüyor. Tamamen iyileşen ve bir süredir takımla idmanlara çıkan Trondsen’in esas hedefi ise gelecek yıl... Avcı, esas bölgesi orta saha olmasına rağmen eski kulübünde zaman zaman savunmanın solunda da görev yapan Trondsen’i, yeni sezonda duruma göre sol bekte kullanmayı düşünüyor. Marlon’un yerine iyi bir bek isteyen Avcı, yeni gelecek ismi Trondsen ve genç Farukcan ile yedekleyecek. Abdullah hoca, Trondsen’in potansiyeline çok güveniyor.



