Kariyerine dair açıklamalarda bulunan Teknik Direktör Şenol Fidan, "Birkaç yerden teklifler aldım ancak bunu uzun uzun düşünmek lazım. Hangi kulübün doğru olduğuna bakmak lazım. Bu aşamada biraz daha beklemeyi tercih ettim" şeklinde konuştu.

"Abdullah Avcı, Newton'u istemediği için Trabzonspor'la anlaşamadı"

Radyospor'da Özgür Sancar'ın canlı yayın konuğu olan Şenol Fidan, "Büyük kulüplerimizin başında hoca yoksa akıllara gelen ilk isim Abdullah Avcı oluyor. Burada karşılıklı konuşuldu ancak bazı şeylerin sağlıklı olmayacağı düşünüldü. Trabzonspor'un devam eden bir teknik kadrosu var. Trabzonlu yöneticiler Newton'a güvendi ve onunla devam etmek istediler. Abdullah Avcı'nın kendi ekibi var. Bu anlaşma olmadı çünkü Abdullah Avcı, Newton'u istemedi. Newton olmasaydı büyük ihtimalle Abdullah Avcı takımın başına geçecekti. Trabzonspor'un bir hoca arayışı olduğunu herkes biliyor. Her hoca kendi ekibiyle çalışmak ister ve Abdullah Avcı'da bunu istedi. Abdullah Avcı'yla beraber ben de Trabzonspor'a gidecektim. Sürecin biraz daha ilerlemesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

"Fatih Aksoy'un ayrılmasına karşıyım"

Fatih Aksoy'un Beşiktaş'tan ayrılma ihtimalini değerlendiren Şenol Fidan, "Fatih Aksoy, Beşiktaş'ta oynayacak düzeyde. Ahmet Nur Çebi, "Gençlere yatırım yapacağız" demişti. Bu limitler şaşkınlık yaratmadı çünkü bekleniyordu. Fatih'in Beşiktaş'ta kalmasının daha doğru olacağını düşünüyorum. Elinizde Sivasspor'da çok iyi bir dönem geçirmiş bir oyuncu var ancak Sergen Hoca en iyi kararı verecektir. Fatih Aksoy'un bonservisiyle veya kiralık olarak verilmesine karşıyım" dedi.

"Vida ve Adem'in maaşları rasyonel değil"

Son olarak geçtiğimiz sezon Beşiktaş'ta Abdullah Avcı'yla yaşadıkları sıkıntıları anlatan Şenol Fidan, "Dışarıdan gelen transferler hazırlık kampı görmediği zaman sıkıntı oluyor. Beşiktaş'ın kampa tam kadro gitmesi lazım çünkü Şampiyonlar Ligi için mücadele edecekler. Beşiktaş'ın maç sayısını göz önünde bulundurarak kadro kurması lazım. Geçen sezonun başında Burak Yılmaz'ın ve Atiba'nın kampa katılmaması sıkıntı yaratmıştı. Biz bu sıkıntıları yaşadık. Bu durumlara mali açıdan da bakmak lazım. Beşiktaş'ın transfer limitlerini düşürmesi lazım. Vida ve Adem'im aldığı paralar rasyonel değil" diyerek sözlerini tamamladı.