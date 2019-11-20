Yeni sezona teknik direktör Abdullah Avcı’nın yönetiminde başlayan Siyah-Beyazlılar, istediği sonuçları almakta uzun süre sorun yaşamıştı. Son haftalarda gidişatı düzelten Kara Kartal, 5 lig mücadelesinden 4 galibiyet ve 1 beraberlikle ayrılarak büyük bir çıkış yakaladı. Süper Lig’de 12. hafta mücadelesinde cumartesi günü Konyaspor’a konuk olacak Beşiktaş, bu maçla birlikte ligin ilk yarısının sonuna kadar İstanbul dışına çıkmayacak. Abdullah Avcı’nın öğrencileri; Kayserispor, Yeni Malatya ve Gençlerbirliği müsabakalarını Vodafone Park’ta; Kasımpaşa ve Fenerbahçe mücadelelerini de yine İstanbul’da oynayacak.

Avcı’nın mesajı net

Ligde 11 haftanın sonunda lider Sivasspor’un sadece 3 puan gerisinde bulunan Beşiktaş’ın hocası, kalan 6 haftalık süreci en az puan kaybıyla tamamlayıp sezonun ilk bölümünü liderlik koltuğunda tamamlamayı hedefliyor. Bu konuda oyuncularına uyarılarda bulunan Avcı’nın, “İyi bir çıkış yakaladık ve bunu sürdürmek bizim elimizde. Kazanmayı sürdürerek taraftarımızı sevindirmeye devam edelim” dediği öğrenildi.

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