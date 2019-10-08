Abdullah Avcı'nın, Lens şaşkınlığı

Siyah-beyazlılarda son maçlardaki performansıyla Jeremain Lens’e tam not verildi. Sezon başında Lens’in bir ara takımdan ayrılmasına sıcak bakan Abdullah Avcı, oyuncusunun son zamanlardaki performansını çok beğeniyor.

08 Ekim 2019, Salı 09:19
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Abdullah Avcı'nın, Lens şaşkınlığı

Deneyimli teknik adamın, böyle oynaması durumunda Hollandalı yıldızı sürekli ilk 11’de oynatabileceğini de teknik ekibine söylediği ifade edildi.

Avrupa Ligi’ndeki Wolverhampton maçında iyi oynamasına rağmen, oyundan çıkarken ıslıklanan fakat Aytemiz Alanyaspor maçında ise tam tersi bir şekilde bu kez alkışlanan tecrübeli futbolcunun, her geçen iyiyi gittiği bildirildi.

31 yaşındaki Lens ile sık sık özel olarak görüşen Abdullah Avcı’nın, bu performans karşısında şaşkınlığını gizleyemediği öğrenildi.

(Milliyet)

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