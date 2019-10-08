Deneyimli teknik adamın, böyle oynaması durumunda Hollandalı yıldızı sürekli ilk 11’de oynatabileceğini de teknik ekibine söylediği ifade edildi.

Avrupa Ligi’ndeki Wolverhampton maçında iyi oynamasına rağmen, oyundan çıkarken ıslıklanan fakat Aytemiz Alanyaspor maçında ise tam tersi bir şekilde bu kez alkışlanan tecrübeli futbolcunun, her geçen iyiyi gittiği bildirildi.

31 yaşındaki Lens ile sık sık özel olarak görüşen Abdullah Avcı’nın, bu performans karşısında şaşkınlığını gizleyemediği öğrenildi.

(Milliyet)