24. haftada elde ettiği 8 puanlık avantajı yitirmesine rağmen Başakşehir henüz hiçbir şey kaybetmiş değil. Öyle ki Abdullah Avcı’nın takımı, bugün kazanması durumunda işi bitirecek ve ilk şampiyonluğunu yaşayacak.

Son 2 sezonda mutlu sona çok yaklaşmasına rağmen hedefe ulaşamayan Avcı, şampiyonluğa ilk kez bu kadar yakın. Avcı, kazanıp tarih yazmak istiyor. En büyük kabusu olan; geriye düştüğü maçları çevirememe hastalığını geçen hafta Ankaragücü maçında çözen ve galip gelen Başakşehir’de, Galatasaray deplasmanının taktiği belli.

Kozu hızlı hücum...

Avcı, zorlu deplasman atmosferini göz önünde bulundurarak pas oyunuyla baskıyı kırmak amacında. Başarılı hocanın en büyük gol silahı ise özellikle Visca ve Robinho gibi isimlerle çıkacağı hızlı hücumlar. Başakşehir, Galatasaray savunmasını geniş alanda eksik yakalamayı planlıyor.

Başakşehir’de son dakika

Başakşehir’de Epureanu, Demba Ba ve Arda Turan sakatlığı nedeniyle bugün Türk Telekom Stadı’nda olmayacak. Emre Belözoğlu’nun ise yetişmesi çok zor gözüküyor. Ancak 39 yaşındaki kaptanın kesin durumu maç saatine doğru netlik kazanacak. Stoperde Mahmut ve Kurdiashov’u oynatmayı planlayan Avcı, orta üçlüyü İrfan, Gökhan İnler, Mossoro şeklinde kurmayı düşünüyor. Sağda Visca, solda Robinho ile başlayacak Abdullah hoca, ileride ise yüksek ihtimalle Bajic’i oynatacak.



