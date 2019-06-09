Teknik direktör Şenol Güneş’in A Milli Takım’ın başına geçmesinin ardından tecrübeli çalıştırıcının koltuğunu Abdullah Avcı’yla dolduran Siyah- Beyazlılar, takımın transfer rotasını yeni hocanın raporuyla şekillendirecek. Önceden belirlenen isimlerle temaslarını sürdüren yönetim, buna ek olarak başarılı çalıştırıcının da belirlediği isimler üzerine yoğunlaşacak. Bu doğrultuda yeni hafta içerisinde Avcı’yla biraraya gelecek olan Başkan Fikret Orman ve yönetimdeki kurmayları; Serdal Adalı ile Umut Güner’in, dev zirve sonrasında resmen harekete geçeceği belirtildi.

Dev zirvede konuşulacak

Beşiktaş’taki büyük zirve öncesinde teknik direktör Abdullah Avcı’nın, eski takımı Başakşehir’den ısrarla istediği bir ismin olduğu ortaya çıktı. Başkan Fikret Orman’ın bir TV kanalında, “Başakşehir’den bir transfer yapmayı şu anda düşünmüyoruz” açıklamasına rağmen Avcı’nın, eski takımından Junior Caiçara’yı Beşiktaş’a getirmeyi istediği bildirildi. Gökhan Gönül’ün sağ bek hattında alternatifsiz olmasını göz önünde bulunduran Abdullah Avcı’nın eski öğrencisiyle Siyah-Beyazlılar’da da çalışıp savunmada alternatif yaratmayı istediği bildirildi.

Brezilyalı oyuncu hazır

Başakşehir’de 3 sezondur görev yapan Caiçara, sağ bek hattına ek olarak sol bek ve orta sahanın sağında da görev yapabiliyor. 30 yaşındaki futbolcu, Başakşehir formasıyla görev yaptığı 3 yılda 97 karşılaşmada süre aldı. Brezilyalı futbolcunun da kariyerinde büyük bir çıkış yaşamasına sebep olduğu Abdullah Avcı’yla çalışmaya devam etmeye hazır olduğu bildirildi.