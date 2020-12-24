Trabzonspor sezonun 15.haftasında Galatasaray ile evinde karşılaşacak. Özellikle Başakşehir döneminde Galatasaray ile sürekli çekişen ve 2018-19 sezonunda şampiyonluk yolunda mücadele edip geride kalan Abdullah Avcı'nın çalıştırdığı takımlarla Galatasaray'a 21 maçı var.

Abdullah Avcı biri Türkiye Kupası maçı olmak üzere toplamda 21 kez Galatasaray'a rakip olurken 8 kez kazandı, 8 kez kaybetti ve 5 maçı berabere tamamladı.

Ev sahibi olduğu son maçlarda üstün

Abdullah Avcı yönetimindeki takımların, Galatasaray'a karşı ev sahibi olduğu son beş maçta 4 kez kazanırken bir maçı berabere sona erdi ve Galatasaray galip gelemedi. Avcı yönetimindeki Beşiktaş geçen sezon da Galatasaray'ı iç sahada 1-0 yenmişti

Abdullah Avcı & Galatasaray

2019/2020 Beşiktaş 1 - 0 Galatasaray

2018/2019 Galatasaray 2 - 1 Başakşehir

2018/2019 Başakşehir 1 - 1 Galatasaray

2017/2018 Galatasaray 2 - 0 Başakşehir

2017/2018 Başakşehir 5 - 1 Galatasaray

2016/2017 Başakşehir 4 - 0 Galatasaray

2016/2017 Başakşehir 2 - 1 Galatasaray (kupa)

2016/2017 Galatasaray 1 - 2 Başakşehir

2015/2016 Galatasaray 3 - 3 Başakşehir

2015/2016 Başakşehir 0 - 2 Galatasaray

2014/2015 Galatasaray 2 - 2 Başakşehir

2014/2015 Başakşehir 4 - 0 Galatasaray

2011/2012 Başakşehir 2 - 0 Galatasaray

2010/2011 Başakşehir 3 - 1 Galatasaray

2010/2011 Galatasaray 3 - 1 Başakşehir

2009/2010 Başakşehir 0 - 1 Galatasaray

2009/2010 Galatasaray 1 - 1 Başakşehir

2008/2009 Başakşehir 0 - 1 Galatasaray

2008/2009 Galatasaray 2 - 0 Başakşehir

2007/2008 Başakşehir 0 - 3 Galatasaray

2007/2008 Galatasaray 2 - 2 Başakşehir



