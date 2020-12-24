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Abdullah Avcı'nın Galatasaray karnesi dengeli

Trabzonspor sezonun 15.haftasında Galatasaray ile evinde karşılaşacak. Özellikle Başakşehir döneminde Galatasaray ile sürekli çekişen ve 2018-19 sezonunda şampiyonluk yolunda ikinci sırada kalan Abdullah Avcı'nın, çalıştırdığı takımlarla Galatasaray'a karşı dengeli bir karnesi var. Avcı'nın ev sahibi olarak çıktığı son maçlarda ise üstünlüğü göze çarpıyor

24 Aralık 2020, Perşembe 18:25 Son Güncelleme:
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Abdullah Avcı'nın Galatasaray karnesi dengeli

Trabzonspor sezonun 15.haftasında Galatasaray ile evinde karşılaşacak. Özellikle Başakşehir döneminde Galatasaray ile sürekli çekişen ve 2018-19 sezonunda şampiyonluk yolunda mücadele edip geride kalan Abdullah Avcı'nın çalıştırdığı takımlarla Galatasaray'a 21 maçı var.

Abdullah Avcı biri Türkiye Kupası maçı olmak üzere toplamda 21 kez Galatasaray'a rakip olurken 8 kez kazandı, 8 kez kaybetti ve 5 maçı berabere tamamladı.

Ev sahibi olduğu son maçlarda üstün

Abdullah Avcı yönetimindeki takımların, Galatasaray'a karşı ev sahibi olduğu son beş maçta 4 kez kazanırken bir maçı berabere sona erdi ve Galatasaray galip gelemedi. Avcı yönetimindeki Beşiktaş geçen sezon da Galatasaray'ı iç sahada 1-0 yenmişti

Abdullah Avcı & Galatasaray

2019/2020 Beşiktaş 1 - 0 Galatasaray

2018/2019 Galatasaray 2 - 1 Başakşehir

2018/2019 Başakşehir 1 - 1 Galatasaray

2017/2018 Galatasaray 2 - 0 Başakşehir

2017/2018 Başakşehir 5 - 1 Galatasaray

2016/2017 Başakşehir 4 - 0 Galatasaray

2016/2017 Başakşehir 2 - 1 Galatasaray (kupa)

2016/2017 Galatasaray 1 - 2 Başakşehir

2015/2016 Galatasaray 3 - 3 Başakşehir

2015/2016 Başakşehir 0 - 2 Galatasaray

2014/2015 Galatasaray 2 - 2 Başakşehir

2014/2015 Başakşehir 4 - 0 Galatasaray

2011/2012 Başakşehir 2 - 0 Galatasaray

2010/2011 Başakşehir 3 - 1 Galatasaray

2010/2011 Galatasaray 3 - 1 Başakşehir

2009/2010 Başakşehir 0 - 1 Galatasaray

2009/2010 Galatasaray 1 - 1 Başakşehir

2008/2009 Başakşehir 0 - 1 Galatasaray

2008/2009 Galatasaray 2 - 0 Başakşehir

2007/2008 Başakşehir 0 - 3 Galatasaray

2007/2008 Galatasaray 2 - 2 Başakşehir


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