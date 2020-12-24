Abdullah Avcı'nın Galatasaray karnesi dengeli
Trabzonspor sezonun 15.haftasında Galatasaray ile evinde karşılaşacak. Özellikle Başakşehir döneminde Galatasaray ile sürekli çekişen ve 2018-19 sezonunda şampiyonluk yolunda ikinci sırada kalan Abdullah Avcı'nın, çalıştırdığı takımlarla Galatasaray'a karşı dengeli bir karnesi var. Avcı'nın ev sahibi olarak çıktığı son maçlarda ise üstünlüğü göze çarpıyor
Trabzonspor sezonun 15.haftasında Galatasaray ile evinde karşılaşacak. Özellikle Başakşehir döneminde Galatasaray ile sürekli çekişen ve 2018-19 sezonunda şampiyonluk yolunda mücadele edip geride kalan Abdullah Avcı'nın çalıştırdığı takımlarla Galatasaray'a 21 maçı var.
Abdullah Avcı biri Türkiye Kupası maçı olmak üzere toplamda 21 kez Galatasaray'a rakip olurken 8 kez kazandı, 8 kez kaybetti ve 5 maçı berabere tamamladı.
Ev sahibi olduğu son maçlarda üstün
Abdullah Avcı yönetimindeki takımların, Galatasaray'a karşı ev sahibi olduğu son beş maçta 4 kez kazanırken bir maçı berabere sona erdi ve Galatasaray galip gelemedi. Avcı yönetimindeki Beşiktaş geçen sezon da Galatasaray'ı iç sahada 1-0 yenmişti
Abdullah Avcı & Galatasaray
2019/2020 Beşiktaş 1 - 0 Galatasaray
2018/2019 Galatasaray 2 - 1 Başakşehir
2018/2019 Başakşehir 1 - 1 Galatasaray
2017/2018 Galatasaray 2 - 0 Başakşehir
2017/2018 Başakşehir 5 - 1 Galatasaray
2016/2017 Başakşehir 4 - 0 Galatasaray
2016/2017 Başakşehir 2 - 1 Galatasaray (kupa)
2016/2017 Galatasaray 1 - 2 Başakşehir
2015/2016 Galatasaray 3 - 3 Başakşehir
2015/2016 Başakşehir 0 - 2 Galatasaray
2014/2015 Galatasaray 2 - 2 Başakşehir
2014/2015 Başakşehir 4 - 0 Galatasaray
2011/2012 Başakşehir 2 - 0 Galatasaray
2010/2011 Başakşehir 3 - 1 Galatasaray
2010/2011 Galatasaray 3 - 1 Başakşehir
2009/2010 Başakşehir 0 - 1 Galatasaray
2009/2010 Galatasaray 1 - 1 Başakşehir
2008/2009 Başakşehir 0 - 1 Galatasaray
2008/2009 Galatasaray 2 - 0 Başakşehir
2007/2008 Başakşehir 0 - 3 Galatasaray
2007/2008 Galatasaray 2 - 2 Başakşehir