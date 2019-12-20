Süper Lig’de 8 maçlık namağlup serisi geçtiğimiz hafta Yeni Malatya karşısında sona eren ve Türkiye Kupası’nda da 24Erzincanspor’a rövanşta 2-0 yenilmesine rağmen ilk maçtaki 3- 0’lık avantajla turu kapan Beşiktaş’ta artık tüm gözler, pazar günkü Fenerbahçe derbisine çevrildi. Teknik direktör Abdullah Avcı, dünkü idmanla başladıkları zorlu maçın çalışmaları öncesi kafasındaki oyun planını da belirledi. İşte tecrübeli hocanın 4 madde üzerinde Sarı- Lacivertliler’i hem durdurma hem de mağlup etme taktiği;

Uzun pas oyunu

Rakibin oyun anlayışına derbide özel olarak yeni bir sistem arayışı içinde olan teknik direktör Abdullah Avcı, klasik planının dışına çıkacak. Buna göre çok pas oyunu, rafa kaldırılacak. Fenerbahçe’nin geri dönüşte yaşadığı zorlukları hesaba katan Avcı, rakibin arkasına atılacak uzun toplarla gol fırsatları yaratmaya çalışacak. Terse atılacak toplarda ise direkt kaleye inilecek.

Öncelik savunma

Savunmanın önünde forma giyecek olan Atiba ve Elneny ikilisi, takımı kilit isimleri olarak zorlu karşılaşmada özel görevler üstlenecek. Atiba, oyunun şekline göre gerek savunma gerekse orta alana yakın oynayacak. Elneny de onunla bu görevi paylaşacak. Oyunun tıkandığı anlarda ise geride ve kanatlarda görev yapan isimler bu ikiliye yardıma gelecek.

Toplar Ljajic'e

Orta alanda bütün toplar, merkezde takımın hücumunu yönlendirecek olan Adem Ljajiç’te toplanacak. Ljajiç’in vereceği kararlarda dikkatli olmasını isteyen teknik ekip, Sırp yıldızın dikine oynayarak kaleyi gördüğünde şut atmasını ya da pozisyona göre topu final vuruşlarında Burak Yılmaz’la buluşturmasını istedi. Tecrübeli oyuncunun da bu rolünü yerine getirmek adına çok çalıştığı bildirildi.

Üç adama kilit

Fenerbahçe’yi orta alanda etkisiz hale getirmek isteyen Siyah- Beyazlılar’da Abdullah Avcı, burada üstünlüğü almaları halinde istedikleri skoru da alacaklarını düşünüyor. Takım olarak oyunda topun olduğu her bölgede kalabalık olmak isteyen ve rakiba boş alan bırakmayacak Kara Kartal’da Emre Belözoğlu, Vedat Muriç ve Max Kruse’e sıkı markaj uygulanacak. Onların durması halinde, Kanarya’nın hücumda da etkisiz hale geleceği düşünülüyor.

Orhan Yıldırım

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