Süper Lig’de sezona yeni bir hoca ve yeni oyuncular ile kabuk ve sistem değişerek giren Beşiktaş’ta Teknik Direktör Abdullah Avcı’nın Abdoulay Diaby transferini neden çok istediği ortaya çıktı.

Siyah-Beyazlılar’ın hocası, Burak Yılmaz’ın sakatlığında forvet transferi planlıyordu. Ancak yeni alınan Tyler Boyd ile Quaresma’nın satılması sonrası alternatifsiz kalan Jeremain Lens’in ortaya koyduğu kötü performans sonrası transferde tercihini hem forvet hem de kanat oynayabilen 28 yaşındaki Fransız asıllı Mali’li oyuncudan yana kullandı.

Avcı’nın, Okaka ve Aboubakar’dan birinin alınamaması nedeniyle Diaby’yi Burak Yılmaz dönene kadar forvet olarak kullanacağı, daha sonra ise Boyd ve Lens’ten formsuz olanın yerine oynatacağı öğrenildi. Sporting Lizbon’dan kiralanan Mali’li oyuncu, Gazişehir mücadelesine hazırlanıyor.

Kaynak: Star