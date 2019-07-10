DIŞ transferde henüz atağa kalkmayan Beşiktaş, kamp döneminde gençlere şans tanıyacak. Bu bağlamda teknik direktör Abdullah Avcı, geçmiş dönemde sezona gençlerle başlayan Samet Aybaba gibi kamp kadrosuna altyapıdan yetişen 10 ismi dahil etti. Bir yandan A takımın kadrosunu netleştirmeye çalışan Avcı diğer yandan gençlerden performansını beğendiği isimleri A takıma monte edecek. U21 Ligi de olmadığı için kampta göze giremeyen gençlerin kiralanması veya bir pilot takıma verilmesi gündeme gelecek.

‘Gençlik aşısında öncüyüz’

Takımın gençleştirilmesi konusunda önemli projeleri olduğunu belirten Avcı, Futbol Şube Sorumlusu Ahmet Kavalcı ile yaptığı sohbette “Türkiye’de gençlere önem verilmeli. Beşiktaş, A takımlarda gençlik aşısının öncüsü... Doğukan ve Güven gibi oyuncuların yükselen grafiği örnek oldu. Kampa aldığımız gençleri gözlemleyeceğim. Onları kazanmak için eksikliklerini kampta gidereceğiz. Altyapı hocalarından her gün bilgi alıyorum” dedi.

En tecrübelisi Ersin Destanoğlu

Avcı’nın kampa aldığı isimlerden en tecrübelisi Ersin Destanoğlu... 18 yaşındaki kaleci, geçen sezon U21’de birinci kaleci olarak görev alırken, zaman zaman A takım kadrosuna da alındı. Alpay Çelebi, Kartal Yılmaz ve Erdem Seçgin de U21 Süper Ligi’ni şampiyon tamamlayan siyah beyazlı takımın önemli isimleriydi. 10 futbolcudan dördü futbola Beşiktaş’ta başladı. Diğerleri ise çok genç yaşta keşfedilip başka takımlardan altyapıya dahil edildi.

Kaynak: Hürriyet