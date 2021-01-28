Abdullah Avcı’ı ilk kupasını kazandı

Süper Lig’de Bordo-Mavili takımı zirve yarışına sokan ve 12 maçta tam 27 puan kazandıran Abdullah Avcı, çıkışını Süper Kupa’da da devam ettirdi. 57 yaşındaki teknik adam, kulüp kariyerindeki ilk kupasını kazandı. Daha önce Başakşehir’in başında Konya ve Beşiktaş’a karşı Türkiye Kupası’nda final oynayan Avcı, 2011 ve 2017’de hedefe ulaşamamıştı. Başarılı hoca, şeytanın bacağını Olimpiyat Stadı’nda kırdı. Karşılaşmanın ardından büyük sevinç yaşayan Abdullah Avcı, oyuncuları tarafından omuzlara alındı. Trabzonsporlu yıldızların havaya attığı Abdullah hocanın, kupa töreninde de coşkusu devam etti.

Şimdi sıra Beşiktaş’ta

Abdullah Avcı, şimdi rotayı Beşiktaş’a çevirdi. Pazar günü bir diğer eski takımı Beşiktaş’a karşı Vodafone Park’ta derbiye çıkacak olan başarılı teknik adam, Siyah-Beyazlılar’ı yıkıp rüzgarı tamamen arkasına almak istiyor. Ligin ilk yarısındaki maçta Beşiktaş’a yenilen Fırtına, hesabı kapatmayı hedefliyor.