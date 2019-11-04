Abdullah Avcı'dan ince hesaplar... Beşiktaş Teknik Direktörü takımının son 2 karşılaşmayı 6 puanla kapatmasının ardından zirve yolunda yeniden umutlandı. Tecrübeli hoca kalan 7 karşılaşmada en az 19 puan alarak ilk yarıyı 34 puanla bitirmenin hesaplarını yapıyor.

7 MAÇIN 4'Ü KENDİ EVİNDE

İlk yarının kalan 7 maçında Denizlispor, Konyaspor, Kayserispor, Kasımpaşa, Yeni Malatya, F.Bahçe ve G.Birliği maçlarına odaklanan tecrübeli hoca her maçı final olarak görüyor.

SAKATLAR TAKIMA DÖNÜYOR

Dorukhan dışında takımda sakat oyuncu kalmaması Abdullah Avcı'nın elini güçlendirdi. Başarılı hoca kalan 7 maçta alternatifi geniş bir kadroyu avantaja çevirmek istiyor.

RAKİPLER TAKİBE ALINACAK

Ligin ilk 10 maçında kaybedilen 15 puanı kalan 7 haftada telafi etmek isteyen Abdullah Avcı'nın oynayacakları takımları bu süreçte mercek altına alacağı gelen bilgiler arasında.

Kaynak: Takvim