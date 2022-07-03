Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde 27 Haziran’da başlayan ilk etap çalışmalarını noktalayan bordo-mavili takım yarın Slovenya’ya giderek kampa girecek. Abdullah Avcı, taktik çalışmalar ve hazırlık maçlarının ağırlıkta olacağı süreçte hem kadroda tutulacak genç isimleri belirleyecek hem de şampiyonluk yolundaki ihtiyaçları tespit edecek.

Bordo-mavililer, Abdullah Avcı’nın talepleri doğrultusunda daha önce Eren Elmalı, Doğucan Haspolat ve Jens Larsen’i kadrosuna katmıştı. Trezeguet ile de her konuda anlaşma sağlayan Karadeniz ekibi, Avcı’nın raporuna göre çalışmalarını sürdürüyor.

Başarılı çalıştırıcı önümüzdeki sezon oyunun hızını ve ofansif kalitesini artırmayı hedefliyor. Bu doğrultuda oyuna çeşitli dokunuşlar yapacak olan Abdullah Avcı’nın transferde kafasındaki plana uyan oyuncular istediği aktarıldı. Trezeguet’nin yanı sıra transferi için çaba harcanan Haji Wright’ın da hızlı oyun planına uygun olduğu vurgulandı. (Milliyet)