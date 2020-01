Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu ilk maçında BB Erzurumspor’a, deplasmanda 3-2 yenilen Beşiktaş’ta teknik direktör Abdullah Avcı, her ne kadar havanın soğukluğundan şikayet etse de, soyunma odasında oyuncularına sert uyarılarda bulundu. Süper Lig’in ikinci yarısının ilk maçında Sivasspor’u pazar günü sahasında konuk edecek Kara Kartal’da Avcı, alınan sonuçtan dolayı oldukça mutsuzdu. Tecrübeli hocanın karşılaşma sonrasında futbolcularına, “Önceliğimiz lig olsa da, biz Beşiktaş olarak her maçı kazanmak durumundayız. Pazar günü çok kritik bir karşılaşmamız var. Evimizde ligin lideri Sivas’ı ağırlayacağız. Şu an itibariyle buradaki herkes, kupayı kafasından tamamen silsin. Sivas önünde galibiyettten başka bir şeyi aklınızdan bile geçirmeyin” ifadelerini kullandı.

‘Coşkulu oyun istiyorum’

“Kupadaki oyunun, bizim oyunumuz olmadığını sahamızda göstermeniz gerekiyor” diyerek sözlerine devam eden deneyimli hoca, “Biz şampiyonluğun en önemli adayları arasında yer alıyoruz. Stadımızda taraftarımızın da desteğini arkamıza alarak, coşkulu bir futbolla bizi sevenleri evlerine mutlu şekilde göndermemiz gerekiyor. Hepinizden tüm idmanlarda tam konsantrasyon istiyorum. İkinci devrede zirve için hata yapma lüksümüz bulunmuyor” yorumunu yaptı.

