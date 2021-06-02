Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, "Sörloth ve Hamsik'i tabii ki takımda görmek isterim" diyerek bu iki ismi resmen açıklamıştı. Bordo-mavili takımda bizzat Başkan Ahmet Ağaoğlu, Leipzig forması giyen Sörloth için transfer görüşmelerini sürdürürken, Avcı'yı da bilgilendirdi. Tecrübeli teknik adam bu transferin gerçekleşme ihtimali üzerine, "Sörloth'un gelmesi durumunda ekonomik açıdan sağ kanat transferinden vazgeçmeye hazırım" dedi.

1 MİLYON YORUM!

Trabzonspor taraftarları Sörloth için operasyon başlattı. Bordo-mavili futbolseverler, Norveçli golcünün İnstagram hesabından paylaştığı son fotoğrafına "Come to Trabzonspor" mesajını yazdı. Yorumlar 1 saatte 1 milyonu aştı.

MOJICA İDDİASI

Sol bek arayışlarını sürdüren Trabzonspor için İspanya'dan bir iddia ortaya atıldı. Elche kulübünün, Mojica'nın 2.5 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunu kullanmaması halinde bordo-mavililer devreye girecek. Bonservisi Girona FC'de olan 28 yaşındaki Kolombiyalı sol bek, geçen sezonun ilk yarısında da İtalyan Atalanta forması giymişti. (Sabah)