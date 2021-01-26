Fırtına’da Danny Rose transferi alevlendi... “Her bölgeye takviye ihtiyacımız var” diyen teknik direktör Abdullah Avcı, önümüzdeki seneleri de düşünerek İngiliz sol bekin ara dönemde mutlaka kadroya katılmasını istedi. Tecrübeli hoca, yönetimle yaptığı görüşmede; sezon sonunda boşa çıkacak olan 30 yaşındaki oyuncuyu kaçırmamaları gerektiğini söyledi, “Senelerce takıma katkı verir” dedi. Bunun üzerine Bordo-Mavili kulübün profesyonelleri, oyuncuya yapılan ilk teklifi yükseltti. Daha önce Rose’a yarım sezon için 500 bin Euro öneren Trabzonspor, rakamı 650 bin Euro’ya çekti. Yıllık ücret olarak da 1.3 milyon Euro teklif etti. 3.5 senelik kontrat üzerinden görüşmeler yapılırken, İngiliz futbolcunun cevabı bekleniyor.

Bonservis sorunu yok

Kiralık olan Marlon’un yerine düşünülen Danny Rose, gelmesi halinde sezon sonuna kadar sol öndeki Anthony Nwakaeme’nin de alternatifi olacak. Tottenham’da kadro dışı durumunda bulunan tecrübeli futbolcuyu, İngiliz kulübü cüzi bir bedel karşılığında bırakmaya hazır. Premier Lig ekibi, oyuncunun anlaşması halinde kolaylık sağlayacak.