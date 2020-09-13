Abdullah Avcı'nın Trabzonspor - Beşiktaş maçı değerlendirmeleri şu şekilde:

İlk yarıda Boyd'un golünün ardından oyun Beşiktaş'a dönmeye başladı, geçiş oyununa döndü. İkinci yarıda bireysel performansların ön plana çıkacağı bir durum ortaya çıkacaktı zaten...

Oyuna girenler daha sakin ve nerede ne yapmaları gerektiğini bilen isimlerdi. Beşiktaş'ı tebrik etmek lazım.

"Beşiktaş izin vermedi"

Maçtan evvel Nwakaeme, Ekuban ve Abdülkadir Ömür gibi oyunculardan bahsettik. Bu oyuncu grubu neden etkili olamadı? Pozisyona dahi giremediler. Parselasyona uyamadılar. 8-9 kişinin arasına girdiler. Beşiktaş savunması da onlara izin vermedi.







