Abdullah Avcı'dan Trabzonspor - Beşiktaş maçı yorumu: Pozisyona dâhi giremediler! Beşiktaş izin vermedi!
Geçen sene teknik direktörlük koltuğunu Sergen Yalçın'a bırakan Abdullah Avcı, Süper Lig'in yayıncı kuruluşu olan Beinsports'ta yorumculuğa başladı. Avcı, Beşiktaş'ın Trabzonspor galibiyetini değerlendirdi ve "Maçtan evvel Nwakaeme, Ekuban ve Abdülkadir Ömür gibi oyunculardan bahsettik. Pozisyona dahi giremediler. Parselasyona uyamadılar. Beşiktaş savunması da onlara izin vermedi." dedi.
Abdullah Avcı'nın Trabzonspor - Beşiktaş maçı değerlendirmeleri şu şekilde:
İlk yarıda Boyd'un golünün ardından oyun Beşiktaş'a dönmeye başladı, geçiş oyununa döndü. İkinci yarıda bireysel performansların ön plana çıkacağı bir durum ortaya çıkacaktı zaten...
Oyuna girenler daha sakin ve nerede ne yapmaları gerektiğini bilen isimlerdi. Beşiktaş'ı tebrik etmek lazım.
"Beşiktaş izin vermedi"
Maçtan evvel Nwakaeme, Ekuban ve Abdülkadir Ömür gibi oyunculardan bahsettik. Bu oyuncu grubu neden etkili olamadı? Pozisyona dahi giremediler. Parselasyona uyamadılar. 8-9 kişinin arasına girdiler. Beşiktaş savunması da onlara izin vermedi.