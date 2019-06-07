Beşiktaş ile anlaşarak şampiyonluk şansını başka bir kulüpte denemek isteyen Abdullah Avcı’nın transferdeki stratejisi de ortaya çıkmaya başladı. Tecrübeli çalıştırıcının, stoper mevkisi için kararını kamp sonrası vereceği öğrenildi.

Geldiği günden beri hiç şans bulamayan Roco için bile acele edilmemesini isteyen Avcı, kamp döneminde beğenmesi halinde Şilili oyuncuyu kadroda tutacak. Aynı şekilde geride bırakılan sezonda şans bulmasına rağmen performansı nedeniyle zaman zaman eleştirilen Mirin’i de kampta yakından takip edecek olan Abdullah Avcı, kamp sonrası yönetime vereceği raporda stoper talebinde bulunabileceği iddia edildi. Vida’nın, çok iyi bir teklif gelmemesi halinde mutlaka takımda tutulmasını isteyen siyah-beyazlı takımın teknik patronu, önceliğini orta saha üzerinde tutacak.

Kulüpten ayrılmayı isteyen Medel’in de takımda kalmasını isteyen Abdullah Avcı, Medipol Başakşehir’deki orta saha gibi bir orta saha kurmaya çalışacak. Bu planlamada Şilili futbolcuya çok büyük ihtiyaç duyacak olan Avcı, deyim yerindeyse Medel’den bavulları bırakmasını isteyecek. Öte yandan Abdullah Avcı’nın, yeni sezonda kanat sıkıntısı yaşamamak için yönetime bu mevkilerin yeniden yapılandırılması gerektiğini söylediği bildirildi.

Kaynak: Skorer