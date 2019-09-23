Beşiktaş'ta Abdullah Avcı dönemi tatsız geçiyor. Başakşehir'de oynattığı futbolla büyük takdir toplayarak Kartal'ın başına geçen Abdullah Avcı olumsuz istatistiklerin altına imza atıyor.

Beşiktaş'a büyük umutlarla gelmesine rağmen ilk 5 haftada 5 puan toplayabilen Avcı, ezeli rakiplerinin gerisinde kaldı. Avcı bu istatistik ile Beşiktaş'a son 20 sezonun en kötü başlangıcını yaptırmış oldu.

Vodafone Park'ta çoğunlukla başkan Fikret Orman ve yönetimin hedef alındığı maçta kimi zaman Avcı da tepkilerden nasibini aldı. Tribünler özellikle Sergen Yalçın lehine tezahüratlar yaparak, Avcı'ya tepki gösterdi.