Beşiktaş teknik direktörü Abdullah Avcı, zorlu Galatasaray derbisi öncesi yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu. Zihinsel ve fiziksel olarak zor bir dönem geçirdiklerini ifade eden Avcı, ''Hem zihinsel, hem fiziksel zor bir dönemden geçiyoruz. Bu bir gerçek. Savunma değil, rakibimiz 5 gün dinlendi, diğer Avrupa'da oynayanlar 4 gün dinlendi, biz 3 gün dinlenerek maça çıkıyoruz.'' dedi.

Beşiktaş taraftarına ayrı bir parantez açan Avcı, ''Başkan ve yönetim kurulunun gelişi ve sorunları çözmeye uğraşmasıyla yüksek bir enerji var. Taraftarlarımızın da aldığımız her puanda payı var, bugün de onlardan biri olacak.'' ifadelerini kullandı.

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