Abdullah Avcı'dan son dakika Ljajic açıklaması
Beşiktaş'ın hocası Abdullah Avcı Galatasaray derbisi öncesi açıklamalarda bulundu. Adem Ljajic'i kulübede başlatan ve büyük bir sürprize imza atan Avcı, "Ljajic bizim en değerli oyuncularımızdan biri, bugün böyle bir tasarrufta bulunduk. Elimizdeki en önemli hamle oyuncumuz olarak duruyor an itibarıyla." diye konuştu.
Beşiktaş teknik direktörü Abdullah Avcı, zorlu Galatasaray derbisi öncesi yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu. Zihinsel ve fiziksel olarak zor bir dönem geçirdiklerini ifade eden Avcı, ''Hem zihinsel, hem fiziksel zor bir dönemden geçiyoruz. Bu bir gerçek. Savunma değil, rakibimiz 5 gün dinlendi, diğer Avrupa'da oynayanlar 4 gün dinlendi, biz 3 gün dinlenerek maça çıkıyoruz.'' dedi.
Beşiktaş taraftarına ayrı bir parantez açan Avcı, ''Başkan ve yönetim kurulunun gelişi ve sorunları çözmeye uğraşmasıyla yüksek bir enerji var. Taraftarlarımızın da aldığımız her puanda payı var, bugün de onlardan biri olacak.'' ifadelerini kullandı.
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