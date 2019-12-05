Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur ilk maçında Beşiktaş, sahasında Anagold 24Erzincanspor’u 3-0 mağlup etti. Siyah-beyazlı ekibe galibiyeti getiren goller 25. dakikada Tyler Boyd, 45+3. dakikada Erdoğan Kaya ve 84. dakikada Umut Nayir kaydetti.

Maçın ardından açıklamalarda bulunan Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, skorun iyi olmasına rağmen oyundan çok memnun olmadığını belirtti. Avcı, ''Futbolu kiminle, nerede, ne şekilde oynarsan oyna, bir takım gerçekleri oynaman gerekiyor. Duygularını oyuna karıştıramazsın. Saha kenarında o yüzden çok istedim. Maç kazandıkça oyun gelişiyor, öz güven artıyor. 34 haftada inişler ve çıkışlar var. Beşiktaş'ın duygusu, ruhu başka. Metin Tekin de 'senin ruhun Beşiktaş'a uygun' demişti. Umarım destek sezon sonuna kadar devam eder.'' diye konuştu.

'Ben devam etmesinden yanayım'

Sezon sonu sözleşmesi sona eren Caner Erkin hakkında konuşan tecrübeli teknik adam, başarılı sol bekin takımdan kalmasını istediğini belirtti ve ekledi: "Caner'i 16-17 yaşından beri kullanıyordum. Türk futbolunda böyle oyuncular çok çıkmıyor. Oyun aklı var. Mukavelesi bitiyor, ben devam etmesinden yanayım, bundan sonrası yönetimle onun arasındaki bir durumla netleşecektir."

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