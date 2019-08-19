Beşiktaş'ın Sivas karşısında aldığı farklı yenilgi üzerine taşlar yerinden oynayacak. Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın Göztepe ile cuma günü oynanacak maçta Gökhan Gönül, Caner Erkin ve ve Medel'i kızağa çekeceği öğrenildi. Bu futbolcuların yerine İzmir ekibi karşısında Douglas, Rebocho ve Oğuzhan'ın ilk 11'de oynaması planlanıyor.

HEDEFTE Q7'DE VAR

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın Sivasspor önünde performansından hiç memnun kalmadığı ve şahsi olarak oynadığı için tepki gösterdiği Ricardo Quaresma'yı bile yedeğe çekebileceği öne sürüldü.

Kaynak: Takvim