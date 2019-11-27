Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı ve futbolcusu Umut Nayir, Slovan Bratislava maçı öncesi basın toplantısı düzenledi.

Abdullah Avcı'nın açıklamaları şu şekilde;

İlk 3 maçın ardından 9 puanımız olabilirdi. Beşktaş ve ülke puanı için yarın tüm isteğimizle sahanın içerisinde olacağız.

Beşiktaş formasının çok alışık olmadığı bir süreci yaşadık buna dönük de niye bunu yaşadık değil bunu daha iyi hale nasıl getirebiliriz diye bir fırsatımız var. Umarım yarın 3 puanla tanışacağımız bir müsabaka bizi bekler. Öyle olacağına inanıyorum.

Avrupa Ligi'nde İlk 3 maçta 9 puanımız olabilirdi. Bratislava, Braga ve Wolverhampton maçlarında oyun iyiydi ama geldiğimiz noktada, Beşiktaş formasının alışık olmadığı bir süreci yaşadık. Bunu nasıl daha iyi hale getirebiliriz diye yine önümüzde bir fırsat var.

Maç kazandıkça eleştiri boyutu hiçbir zaman değişmiyor. 1-0 kazansan neden 3-0 değil diye eleştiriliyor. Devamlı bir olumsuz yaklaşım var ama inişler çıkışlar mutlaka olacak. Yarından itibaren olumlu olacağına inanıyorum. Neyi çalışıyoruz, neyi uygulamaya çalışıyoruz, buna bakıyoruz. İnişler, çıkışlar var futbolun içinde.

Oğuzhan ile oyuna başlayacağım kesin. Bugün Oğuzhan tipinde oyuncu bulmaya kalksan, 6-8-10. Yerli, takım kaptanı. Dışarıda bırakamayız. Bir fırsat geldi, sakatlandı. Şimdi fırsatlar yine önüne gelecek.

Atiba ve Ruiz, cuma gününe kadar bizimle çalışamayacak. Douglas ve Dorukhan sakat. Lens cezalı. Burak da benim korumamda.





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