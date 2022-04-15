Süper Lig 'in 33. haftasında Trabzonspor , sahasında Karagümrük'ü konuk ediyor. Bordo mavililer, açık ara liderliğini sürdürürken bu karşılaşmayı da kazanarak şampiyonluğa bir adım daha yaklaşmak istiyor. Bu maç öncesinde teknik direktör Abdullah Avcı, yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

İşte Abdullah Avcı'nın o açıklamaları:

Uzun zaman sonra ilk defa kadro derinliğimiz bu kadar fazla oldu. Zihinsel ve fiziksel yorgunluklar oldu, bugün de böyle bir karar aldık. 33. maçı oynuyoruz. 33 haftadır, 'İyi ki Trabzonspor var' dedirttirdik. Şu ana kadar sağlıklı şekilde devam ettik. Bayramı inşallah hep beraber kutlarız.