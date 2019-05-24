Abdullah Avcı'dan son dakika açıklaması... Alanyaspor maçı öncesi yayıncı kuruluşa konuşan Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, hem kaçan şampiyonluk hem de Aziz Behich transferi ile ilgili konuştu.

Başakşehir'in geldiği seviyeyi son 5 yılı göz önünde bulundurarak değerlendirmek gerektiğini ifade eden Avcı, şunları söyledi.

"Takımımızı 2014'ten itibaren değerlendirmemiz lazım. Devamlı yarışan bir takım olduk ve ilerleme kaydettik. Bu sene başında koyduğu hedeflerin 33 hafta peşinde koşan, iyi oyunlarının çok fazla olduğu, uzun süreler lider götürdüğü şeyi sonuçlandırmamak üzmüştür.

Geçen haftaki finali kaybetmemiz bizi üzdü ama hayat daima sizi yeniliyor. Bugün itibarıyla ligi 2. bitirmiş bir takım, sezon sonundan sonra planlarına bakacak.

Aziz Behich daha evvel de tanıdığımız, 6 ay öncesinden onayını verdiğim bir transfer. Bugün itibariyle sonuçlandı. Ona da, kulübümüze de hayırlı olsun.

İsmi Fenerbahçe ve Beşiktaş'la da anılan Abdullah Avcı, transfer iddialarıyla ilgili olarak ise yorum yapmadı.

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