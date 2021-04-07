Cezalılar ve sakatlar yüzünden kadro kurmakta alternatifleri azalan teknik direktör Abdullah Avcı, Kayseri maçında ilk 11'de 4 değişikliğe gitti. Stoper Edgar Ie ile ön libero Abdulkadir Parmak'ın yerlerine Hoesseini ile Flavio'ya görev veren deneyimli teknik adam, bu isimlerin yanı sıra taktik değişiklik için de 2 ismi kulübeye gönderdi. Vitor Hugo'nun cezasında Erzurum'a karşı 11'de başlayan Hoesseini 2 maç aradan sonra savunmada görevlendirildi.

Baker 3 maç sonra

Kayseri maçından önce 3 karşılaşmada ilk 11'de oynattığı Yunus Mallı'ya bu kez forma vermeyen Avcı, gurtebçi ismin yerine Lewis Baker'ı oynattı. En son Alanya maçında ilk 11'de başlayan Baker 3 hafta aradan sonra forma giydi. Bordo-Mavili ekibin çalıştırıcısı ayrıca geçen maçta cezası nedeniyle oynayamayan forvet Djaniny'yi tekrar ilk 11'e alırken, Sivas deplasmanında onun yerine oynayan Yusuf Sarı'yı yedeğe çekti.



