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Abdullah Avcı'dan ilk 11'de 4 değişiklik

Edgar ve Abdulkadir Parmak'ın cezaları nedeniyle oynayamadığı karşılaşmada, Abdullah Avcı Yunus Mallı ile Yusuf Sarı'yı da kulübeye çekti, Hoesseini, Flavio, Baker ve Djaniny'ye forma verdi.

07 Nisan 2021, Çarşamba 06:58 Son Güncelleme:
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Abdullah Avcı'dan ilk 11'de 4 değişiklik

Cezalılar ve sakatlar yüzünden kadro kurmakta alternatifleri azalan teknik direktör Abdullah Avcı, Kayseri maçında ilk 11'de 4 değişikliğe gitti. Stoper Edgar Ie ile ön libero Abdulkadir Parmak'ın yerlerine Hoesseini ile Flavio'ya görev veren deneyimli teknik adam, bu isimlerin yanı sıra taktik değişiklik için de 2 ismi kulübeye gönderdi. Vitor Hugo'nun cezasında Erzurum'a karşı 11'de başlayan Hoesseini 2 maç aradan sonra savunmada görevlendirildi.  

Baker 3 maç sonra

Kayseri maçından önce 3 karşılaşmada ilk 11'de oynattığı Yunus Mallı'ya bu kez forma vermeyen Avcı, gurtebçi ismin yerine Lewis Baker'ı oynattı. En son Alanya maçında ilk 11'de başlayan Baker 3 hafta aradan sonra forma giydi. Bordo-Mavili ekibin çalıştırıcısı ayrıca geçen maçta cezası nedeniyle oynayamayan forvet Djaniny'yi tekrar ilk 11'e alırken, Sivas deplasmanında onun yerine oynayan Yusuf Sarı'yı yedeğe çekti. 


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