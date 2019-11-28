UEFA Avrupa Ligi'nde ilk 4 maçta puan alamayan ve Avrupa'ya veda etmesi kesinleşen Beşiktaş, prestij maçında Slovan Bratislava'yla karşı karşıya geldi. Siyah Beyazlılar 1-0 yenik duruma düştüğü maçta galibiyeti 75'te Roco ve son dakikada Adem Ljajic'ten gelen penaltı golüyle elde etti ve hem ülke puanına katkı yaptı hem de sıfır puan kabusundan kurtuldu.

Mücadelenin ardından Beşiktaş'ın Teknik Direktörü Abdullah Avcı, önemli açıklamalarda bulundu.

İşte tecrübeli teknik adamın maç sonu açıklamaları:

"Bugün 7 veya 9 puanımız olabilirdi. Avrupa Ligi'nde 5. maçımız ve 2 sarı kart gördüm. Ligimizde hep hakem konuşuluyor ama biraz da buraya bakmak lazım. Hakemle ilgili konuyu böyle bitireyim."

"Prestij ve ülke puanı açısından olması gereken oldu bugün. Taraftar bize çok olumlu etki yapıyor. Pazartesi akşamı onların inanılmaz desteğiyle birlikte karakter koyan bir takım olmamız lazım. Oyuncularımı tebrik ediyorum."

"İlk yarıda oyun üstünlüğü yine vardı ama ön tarafta hareketsizdik. İkinci yarıda yapılan değişikliklerle oyunun son 30 dakikalık bölümünde taraftarın da tamamen içine girdiği daha baskılı ve hızlı bir oyun vardı."

'Ben ona bir şey söylemedim'

"Bratislava'nın hocası ne söylediğini söyledi mi? Ben ona bir şey söylemedim, ne söylediğini kendisi ifade etsin."

Victor Ruiz açıklaması

Takımın pas oyununa yönelik gelen bir soruya yanıt veren Avcı, "Pas konusunun içerikleri var. Bu oyunda rakip sahaya geçtiğinizde, bire birde adam eksiltmek gerekiyor. Alanları bulamadığın zaman geri dönmek zorunda kalıyorsun. Biz bunun şiddetini daha hızlı yapmalıydık. 2016-2017'de Beşiktaş'ın şampiyon olduğu pas sayısıyla aynıyız. Abartıldığı gibi değil. Bunu hareketli yapabilmek daha doğru" değerlendirmesinde bulundu. Avcı, bugün maçın kadrosunda yer almayan Victor Ruiz ile ilgili olarak da "Victor bizimle Konya maçında ayağımda ağrı var dedi, maçı bitirdi. İdmanda ağrısı devam etti, bugün MR'ı çekildiğinde beklediğimiz bir sonuç çıktı. Bizim için çok önemli bir ayak. O süreci umarım tedaviye daha çabuk yanıt vererek sonlandırır. 3 veya 4 hafta diyorlar. Oyuncular daha hızlı reaksiyon verebiliyor" yorumunu yaptı.