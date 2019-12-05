Ziraat Türkiye Kupası’nda bugün Anagold 24Erzincanspor ile karşılaşacak Beşiktaş’ta, Teknik Direktör Abdullah Avcı bu müsabakada gençlere forma şansı verecek. Deneyimli hoca, genç futbolcuların yanı sıra takımda fazla forma şansı bulamayan isimleri de sahaya sürecek.

Karius, Gökhan, Atiba, Caner, Vida, Ljajic, Diaby, Elneny ve Burak gibi oyuncuları dinlendirmek isteyen Abdullah Avcı kupa sınavında Erdem ve Utku gibi gençlerin yanında Necip, Boyd, Lens gibi az forma şansı bulan isimleri görevlendirecek. Avcı sürekli şans verdiği bazı deneyimli isimleri de yedek kulübesinde tutarak maçın gidişatına göre onları değerlendirecek.

Siyah-beyazlı çalıştırıcı ayrıca bu maçta forma giyecek genç ve yedek oyunculara, karşılaşmaya bir hazırlık maçı gözüyle bakmamalarını ve verilen şansı mutlaka iyi değerlendirmeleri gerektiğini söyledi. Futbolcuları yedek ve as diye ayırmadığını dile getiren tecrübeli hocanın, verilen şansı iyi değerlendiren isimlerin forma yarışında öne çıkacaklarını da aktardı. (Skorer)