Abdullah Avcı'dan futbolculara: Neler oluyor beyler!
UEFA Avrupa Ligi K Grubu 3. maçında önceki akşam Portekiz Ligi ekibi Braga’ı ağırlayan Siyah-Beyazlılar, rakibi karşısından 2-1’lik mağlubiyetle ayrıldı. Ortaya konan etkisiz futbol sebebiyle taraftarların tepkisini toplayan Avcı, maçın bitiş düdüğünün ardından soyunma odasında oyuncularına sert çıktı.
UEFA Avrupa Ligi K Grubu 3. maçında önceki akşam Portekiz Ligi ekibi Braga’ı ağırlayan Siyah-Beyazlılar, rakibi karşısından 2-1’lik mağlubiyetle ayrıldı.
Vodafone Park’taki mücadeleye oldukça istekli başlayan Kara Kartal, maçta dakikalar ilerledikçe oyundan düştü ve takım, Kupa 2’deki üçüncü mücadelesinden de puansız ayrıldı.
Ortaya konan etkisiz futbol sebebiyle taraftarların tepkisini toplayan Avcı, maçın bitiş düdüğünün ardından soyunma odasında oyuncularına sert çıktı. Avcı’nın, öğrencilerine, “Saha içinde adeta gücümüz yok. Kalemizde gördüğümüz 2. golü, idmanda bile yemeyiz. Neler oluyor beyler!” sözleriyle yüklendiği bildirildi