Abdullah Avcı'nın açıklamaları şu şekilde:

Şampiyon olan Galatasaray'ı tebrik ediyorum. Denedik olmadı. Şampiyon olma duygusuyla gelmiştik. Hep sahanın içinde kalmaya çalıştık. Burada gol atmak gerçekten zor. Gol attığın zaman kulübene saldırı oluyor. Var kayıtları vardır bakarlar. Bir teknik adam golden sonra kulübeye saldıracak çete halinde. 4. Hakem bunu göremeyecek. Sonrası eski oyuncusuna saldıracak. Sonra kulübesinin arkasına kaçacak. Delikanlı adam devam eder. 40 senedir bu film devam ediyor. Hayatımda yan yollara hiç girmedim. Arka bahçelerden dolaşmadım. Vurup hiç kaçmadım, doğru yolda yürüdüm hep.

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