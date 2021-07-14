Trabzonspor Tenik Direktörü Abdullah Avcı, 5-3 kazandıkları Ümraniyespor maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

Ganalı forvet Caleb Ekuban'ın takımdaki geleceğiyle ilgili konuşan Avcı, "Caleb Ekuban'ın önce diziyle sonra da vergiyle ilgili bir problemi oldu. 18'ine kadar izin verdik. 18'inden sonra bir şey olursa onu konuşuruz" dedi.

Saint Etienne'nin gündeminde

27 yaşındaki golcü futbolcunun adı uzun süredir Fransa'nın köklü kulübü Saint Etienne ile anılıyor.