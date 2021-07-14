Abdullah Avcı'dan Ekuban açıklaması
Ümraniyespor ile oynanan ve 5-3 kazanılan hazırlık maçı sonrası açıklamalarda bulunan Trabzonspor Tenik Direktörü Abdullah Avcı, Caleb Ekuban'ın takımdaki geleceğiyle ilgili konuştu. Avcı konuyla ilgili, "Ekuban'ın önce diziyle sonra da vergiyle ilgili bir problemi oldu. 18'ine kadar izin verdik. 18'inden sonra bir şey olursa onu konuşuruz" ifadelerini kullandı.
Trabzonspor Tenik Direktörü Abdullah Avcı, 5-3 kazandıkları Ümraniyespor maçı sonrası açıklamalarda bulundu.
Ganalı forvet Caleb Ekuban'ın takımdaki geleceğiyle ilgili konuşan Avcı, "Caleb Ekuban'ın önce diziyle sonra da vergiyle ilgili bir problemi oldu. 18'ine kadar izin verdik. 18'inden sonra bir şey olursa onu konuşuruz" dedi.
Saint Etienne'nin gündeminde
27 yaşındaki golcü futbolcunun adı uzun süredir Fransa'nın köklü kulübü Saint Etienne ile anılıyor.