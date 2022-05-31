Her fırsatta ekip çalışmasının önemine vurgu yapan ve sezon boyunca da kritik galibiyetlerin ardından yardımcılarıyla birlikte tribünleri selamlayan Abdullah Avcı, TSYD Trabzon Şubesi’nin dergisi için ekibiyle şampiyonluk pozu verdi. İlk lig şampiyonluğunu Trabzonspor ’da yaşayan Avcı, “Bu başarıda futbolcular kadar, kulübün bütün çalışanları, yönetimin, taraftarın, herkesin payı var. Ben ve ekibim, bu büyük kulübün başarıya ulaşmasına katkı sunmak için çok çalıştık. Hiçbir teknik direktör bir takımı tek başına şampiyon yapamaz. Ben ekip çalışmasına son derece inanan biriyim. Ortada bir başarı varsa bu sadece bana ait değil. Bu birbirine inanan, fedakârlık yapan ve çok çalışan ekibimizin işi” diye konuştu.

‘Bu dönemde de çalışıyoruz’

Sezon boyunca futbolcu performansı, sağlığı, gelişimi, rakip durumu gibi onlarca veriyi değerlendirdiklerini belirten Avcı, “Önümüzde yine çok yoğun bir program var. Bir yandan Şampiyonlar Ligi, diğer yandan yeni sezon planlaması. Ekibimizdeki herkes bu dönemde de çalışıyor. Şampiyonlar Ligi’ndeki muhtemel rakiplerimizi A’dan Z’ye analiz ediyoruz, yeni transferlerle ilgili planlamalar yapıyoruz. Herkes kendi alanında çalışmalarını sürdürüyor” dedi.