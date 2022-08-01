21 aylık Trabzonspor kariyerinde 3. kupasını kazanan Abdullah Avcı’ya, Olimpiyat Stadı’nda sürpriz yapıldı... 31 Temmuz doğumlu Abdullah Avcı’nın yeni yaşı soyunma odasında kutlandı. Kendisi için hazırlanan dev pastayı kesen ve ilk dilimleri Başkan Ahmet Ağaoğlu ile takım kaptanı Uğurcan Çakır’a ikram eden Avcı, “Sizinle beraber olmak, bu şehirde olmak, bu enerjide olmak beni çok mutlu ediyor. Çok güzel şeyler kazanıyoruz ve kazanmaya da devam edeceğiz. Yeni bir hikaye yazmak için daha fazlasını istememiz lazım. Bugün (dün) bunun başlangıcını yaptık” dedi ve şöyle devam etti:

‘Hedeflere ulaşacağız’

“Hafta sonu Süper Lig ’in başlangıcını yapacağız sonra da Şampiyonlar Ligi’nin.... Kısa vadedeki hedeflerimiz bunlar. Bunlara ulaşacağımızı biliyoruz. Benim için en büyük hediyelerden biri bugün aldığımız kupa. Hepinize teşekkür ediyorum. Daha nice başarılar yaşayacağız”



